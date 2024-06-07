Черчесов ответил, орет ли в раздевалке на футболистов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как однажды эмоционально поговорил с футболистами в раздевалке национальной команды, передают Vesti.kz.

- Вы орете в раздевалке?

- Нет. Я строго поглядываю. Один раз только полкана спустил, как я это называю.

- На кого?

- После матча в Катаре (сборная России в 2016 году уступила в товарищеском матче со счетом 1:2). Хорошо, что бутылки были пластмассовые.

- На кого орали?

- Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же - команда, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

3 июня Черчесов принял сборную Казахстана. Сообщалось, что соглашение с ним заключено по схеме "2+2". Предыдущий рулевой команды Магомед Адиев сконцентрируется на работе в грозненском "Ахмате".

Глава КФФ Адлет Барменкулов рассказал, почему сборную Казахстана возглавил именно Черчесов.