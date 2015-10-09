Черчесов отреагировал на "назначение" после увольнения из сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника сборной Польши, сообщают Vesti.kz.

В интервью "Спорт-Экспресс" он отреагировал на интерес к своей кандидатуре.

- В четверг появилась информация о том, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера национальной команды Польши. Работает память об успехах "Легии", с которой ваш штаб весной 2016 года сделал золотой дубль?

- Видимо, СМИ и блогеры в этой стране действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с "Ференцварошем" был очень близок к тому, чтобы принять сборную. Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной команды ко мне пока не поступало.

Поводом для обсуждений стала отставка Михала Пробежа - 12 июня стало известно, что он покидает пост главного тренера сборной Польши. Решение последовало после поражения поляков от Финляндии (1:2) в отборочном матче к чемпионату мира-2026. Сейчас Польша находится на третьем месте в группе G, имея в активе 6 очков после трех туров.

Черчесов уже имеет опыт работы в Польше: до этого он успешно тренировал местный клуб "Ференцварош", а также хорошо говорит по-польски, что делает его потенциальным кандидатом на вакантную должность.

Добавим, что в 2024 году Черчесов тренировал сборную Казахстана, которая под его руководством выступала в Лиге наций, сыграв один раз вничью и проиграв пять матчей с общим счетом 0:15. В начале 2025 года российский специалист покинул национальную команду.