Черчесов дал важный совет казахстанским футболистам

Бывший тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об интересе европейских клубов к казахстанским футболистам, передают Vesti.kz.

"Сборную нужно правильно настраивать"

"Конечно же, футболисты из Казахстана должны стремиться к тому, чтобы играть в более конкурентной лиге. У футболистов в сильнейших лигах Европы – средний уровень готовности выше. Посмотрите на сборную Австрии, Словении и Грузии. Практически весь состав играет за границей.

Тем не менее, на чемпионате мира 2018 года в сборной России только два футболиста играли за рубежом. Это Габулов и Черышев. Выступили так, как надо, хотя все остальные выступали в чемпионате России. В моё время я и мои одноклубники по сборной играли в сильнейших чемпионатах. К сожалению, это не дало нам возможности стать чемпионом мира или Европы.

Отъезд футболистов, с одной стороны, хорошая тенденция, но с другой, сборную нужно правильно настраивать и не смотреть, где играет футболист – в Европе или в Казахстане", – заявил россиянин для ASnews.kz.

Добавим, что в прошлом году Черчесов тренировал сборную Казахстана в период выступлений в Лиге наций, однако ни одного гола команда забить не сумела. 6 августа 2025-го он возглавил грозненский "Ахмат", цвета которого защищает казахстанский нападающий Максим Самородов.

