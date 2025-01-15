Черчесов честно оценил свою работу в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстан по футболу Станислав Черчесов оценил свою работу в команде. Российский специалист признал, что по статистике все очень плохо, однако он нашел и позитивные моменты, передают Vesti.kz.

"Я много где поездил. Казахстан - это же не Мюнхен. Я знал, куда шел. Я с удовольствием там работаю. Сам оцениваю свою работу, и если брать статистически - это плохо, близко к безобразию. Другое дело, какая работа прошла внутри команды с менталитетом игроков. Вы этого не видите. Дай бог, чтобы в отборочных играх это сработало. Статистика да, ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался", - сказал Черчесов в видео на YouTube-канале "Спартак Шоу".

Черчесов возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством команда приняла участие в шести матчах Лиги наций, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

Контракт Черчесова с Казахстанской федерадией футбола (КФФ) рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата мира-2026.

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