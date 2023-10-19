Чемпион России оценил шансы Казахстана на выход в финальную часть Евро-2024

Бывший тренер минского "Динамо" и "Уфы" Сергей Гуренко, в бытность игроком становившийся с московским "Локомотивом" чемпионом России-2004, прикинул шансы сборной Казахстана по футболу на выход в финальную стадию Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

"Я не удивлен таким результатам Казахстана. Еще в Лиге наций команда показывала добротный, дисциплинированный футбол. Заняли первое место. Так что логично, что они борются за выход в финальную часть. Футбол выровнялся. Литовцы играют вничью с венграми, белорусы - со швейцарцами. На первое место выходят внутренняя организация и мотивация. Конечно, заслуга тренера в этом процессе велика. По поводу шансов Казахстана оказаться на Евро-2024 пока сложно сказать. Впереди месяц. Вопрос, в каком состоянии будут футболисты. Жаль, что играют в гостях со Словенией. Дома было бы попроще. Но считаю, что казахам под силу добиться положительного результата с такой сборной", - сказал Гуренко "РБ Спорт".

Для прямого выхода в финальную стадию континентального первенства Казахстану необходимо побеждать в оставшихся двух встречах. Сначала 17 ноября команда Магомеда Адиева дома примет Сан-Марино, а затем 20 ноября на выезде сыграет со Словенией.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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