Чемпион мира раскритиковал Мбаппе после матчей за Францию

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нынешнего форварда "трехцветных" и парижского ПСЖ Килиана Мбаппе после матчей за национальную команду, сообщают Vesti.kz. Французы в последних матчах уступили Германии - 0:2 и со счетом 3:2 обыграли Чили.

"Мы привыкли к Мбаппе, который ходит, который не хочет возвращаться, которого не заботит оборона. Когда у тебя капитанская повязка сборной Франции, я считаю это неприемлемым. Я думаю, Мбаппе не понимает, в чем заключается роль капитана. Нужно быть образцовым, подавать пример. Демонстрировать такое плачевное отношение в двух матчах, я считаю это ненормальным. Это не умаляет его огромных качеств, но когда ты капитан, ты должен быть безупречен", - приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, Дюгарри в составе сборной Франции становился чемпионом мира 1998 года и побеждал на Евро-2000.