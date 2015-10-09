Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 15:20
 

Чемпион мира по футболу близок к завершению карьеры в 31 год: известны подробности

  Комментарии

Поделиться
Чемпион мира по футболу близок к завершению карьеры в 31 год: известны подробности ©Depositphotos.com/Maxisports

Французский защитник Самюэль Умтити рассматривает возможность завершить карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'equipe.

Поделиться

Французский защитник Самюэль Умтити рассматривает возможность завершить карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'equipe.

Если до 10 сентября 31-летний футболист не найдёт новый клуб, он может прекратить выступления на профессиональном уровне.

С 1 июля Умтити является свободным агентом после окончания двухлетнего контракта с "Лиллем". Последний раз он выходил на поле в январе 2024 года.

После двух операций на колене бывший игрок "Барселоны" ещё в феврале задумывался о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Отметим, что футболист является чемпионом мира 2018 года. В составе французского "Лиона" он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В составе "Барселоны" он выиграл все национальные трофеи - по два раза Ла Лигу и Суперкубок Испании, и трижды Кубок страны.

Также в его карьере были французский "Лилль" и итальянский "Лечче".


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Украина   •   Групповой этап, мужчины
5 сентября 23:45   •   не начат
Украина
Украина
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Украина
Ничья
Франция
Проголосовало 14 человек

Реклама

Живи спортом!