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"Было обидно, когда с тренером пошли...". Зайнутдинов - о вопросах журналистов из Боснии и матчах отбора на ЧМ-2022

"Было обидно, когда с тренером пошли...". Зайнутдинов - о вопросах журналистов из Боснии и матчах отбора на ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что боснийские журналисты недооценили команду Талгата Байсуфинова в прошедшем матче отборочного цикла чемпионата мира-2022. Также он отметил, что ребята показали характер.

"Была очень тяжелая игра, команда хорошего класса. Поэтому мы хотели доказать, что можем играть на таком уровне. А штрафной? Мне Асхат дал пробить, я его попросил, ему большой рахмет за то, что уступил мне.

Было обидно, когда с Маруановичем пошли на пресс-конференцию. Боснийские журналисты задавали такие вопросы: "Сможете ли вы забить гол?" Когда отвечал им "да", они все равно с недооценкой относились к нам. Конечно, было обидно. Поэтому хотелось доказать себе и им, что мы можем играть, и наша команда показала характер.

Думаю, после матча они поняли, что недооценили нас. Мы крепкая команда, мы свое еще скажем. Следующие две игры проведем дома при своих болельщиках, наша цель - две победы", - приводит его слова пресс-служба КФФ.

Напомним, что встреча прошла в Зенице и завершилась со счетом 2:2. В следующем туре Казахстан примет Боснию уже на своем поле 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

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