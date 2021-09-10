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"Было чувство, что вытащим матч". Игрок сборной Казахстана - о штрафном Зайнутдинова в игре с Боснией

"Было чувство, что вытащим матч". Игрок сборной Казахстана - о штрафном Зайнутдинова в игре с Боснией
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Футболист сборной Казахстана Ян Вороговский в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил последние матчи национальной команды в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Также он рассказал о предстоящих домашних встречах против Боснии и Финляндии в октябре.

Сенсацией завершился матч сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022

- В следующих матчах против боснийцев и финнов буде полегче, - говорит Ян. - Болельщики, надеюсь, будут присутствовать на трибунах и болеть за нас. Нужно побеждать в родных стенах, чтобы претендовать на место в тройке.

- Матч против Боснии в Зенице получился очень сложным для нашей команды.

- Да, первые минут двадцать было нелегко. Мы понимали, что все это нужно вытерпеть. Знали, что соперник будет прессинговать, много атаковать, пытаться поймать нас на ошибках.

Продержались первый тайм, а во втором было легче. Появились моменты, стали атаковать, играть в свой футбол. Могли продержаться при счете 1:0, отстоять победу. Однако это футбол. Значит, так должно было быть. Результативная ничья на выезде - тоже положительный результат. Главное - бились до конца, верили в свои силы.

- Если бы боснийцы забили в первом тайме, рассчитывать на ничью было бы сложно?

- Конечно. Хорошо, что продержались, а соперник не использовал свои моменты.

- Против вас сыграли Джеко, Пьянич, Колашинац и другие. Почувствовали на себе их уровень?

- Да, ведь они - исполнители высокого класса.

- Когда Босния забила второй гол, показалось, что наши футболисты несколько сникли. Тяжело было атаковать.

- Не думаю. Наверное, мы ждали такого момента. Аналогичная ситуация произошла с нами в игре с Украиной. Внутри нас была вера, что вытащим этот матч.

- Тагыберген и Зайнутдинов перед решающим штрафным долго решали между собой, кто будет бить. Какие мысли были у вас в голове в эти минуты?

- Я уже находился на трибуне в этот момент. Был уверен, что и Асхат, и Баха могут забить. Так и должно было быть, чтобы мы вырвали ничью на последних секундах.

Напомним, сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и Боснией с одинаковым счетом 2:2 и уступила Финляндии - 0:1. В октябре команда проведет два домашних матча против Боснии и Финляндии.

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Метки:
Вороговский Ян Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Босния и Герцеговина

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