Это был тяжелый удар - тренер Финляндии о поражении от Казахстана

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва считает, что его команда из-за невнимательности проиграла Казахстану в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Финны уступили со счетом 1:2, тогда как после первого тайма вели 1:0.

"Это была игра, которую нельзя было проигрывать. Мы не смогли забить второй гол, хотя вели в счете. Потом, как молния, получили пенальти, а в конце матча еще одна неудача настигла нас. Конечно, это большое разочарование для нас. Мне очень жаль и команду, и себя.

Была определенная невнимательность, несколько бессмысленных потерь мяча. До того как сравнять счет, шансы соперника были минимальны. У нас были шансы забить еще один гол, но, увы, не использовали их. А Казахстан сегодня был очень эффективен.

Из-за этого поражения мы потеряли шансы на прямое попадание на чемпионат Европы. Теперь все внимание должно быть обращено на "запасной путь" - через квалификационный раунд Лиги наций.

Это был тяжелый удар, но я все еще верю в свою команду и в то, что мы еще поборемся за место в финальной стадии Евро", - приводит его слова пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.