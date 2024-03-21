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"Буду плакать". Артур Аскарулы - о матче с Грецией и прогрессе сборной Казахстана

"Буду плакать". Артур Аскарулы - о матче с Грецией и прогрессе сборной Казахстана
©SD Family

Перед матчем Греция - Казахстана корреспондент Vesti.kz поговорил в Афинах с известным блогером и болельщиком национальный команды Артуром Аскарулы. 

- Артур, какие предчувствия перед игрой и есть ли волнение? 

- Знаю, что у пацанов из команды нет волнения, и искренне не понимаю, как это возможно, потому что я сам невероятно волнуюсь уже третий день. Мандраж, страх, хотя я даже не играю, просто завожу трибуны. Очень важное событие для всей страны, если мы выйдем на Евро-2024 - весь мир узнает о Казахстане. 

- Много говорят о том давлении, которое способна оказать торсида греческих фанатов. Ты в Афинах это ощутил? 

- Я впервые столкнулся с этим будучи болельщиком сборной Казахстана. Пресс-атташе греческой стороны организовывает нам транспорт, точку сбора, чтобы мы доехали спокойно и нигде не столкнулись с греческими болельщиками. У них даже летальные исходы в последние годы были, просто вот стреляют, убивают, избивают. 

Вот даже сейчас, мы обедали в ресторане, подходит официант и говорит: "Вы сегодня проиграете!". Я, такой, нифига себе, чуть в шоке от наглости, ну и ответил: "Тогда ты без чаевых сегодня". Ну, в общем, да, здесь, в Греции, жестко болеют. 

- Какой безумный поступок ты готов сделать, если сборная Казахстана выйдет на Евро? 

- Не знаю. Но искренне буду счастлив, и в обоих случаях буду плакать. 

- Как ты для себя объясняешь последние успехи сборной Казахстана? 

- Все должно было сложиться, как должно было. Руководство, тренер, игроки - все объединились, победы за победой, кураж набрали. У меня самого вопросы были, и я ровно год назад поехал в Астану в Дом футбола и спросил: "Что происходит?". И мне рассказали, что пришел Адлет Назарбаевич Барменкулов, что они стали более открытыми, сначала началась работа по сборной, теперь вот еще и в чемпионате изменения происходят. В общем, много факторов сошлось. 

- Как ты думаешь, кто заменит Нуралы Алипа в предстоящем матче и насколько его потеря может повлиять? 

- Нурик так или иначе будет рядом с командой. Конечно, игрок такого уровня нужен был в старте. Алдик  (Алдияр Жапарханов - участник музыкальной группы "Ирина Кайратовна") вот даже предположил, что Батека Зайнутдинов выйдет, ну и сам Батека вчера сказал, что, возможно, будет сюрприз. Но я сам не знаю, как будет, может, Быстров выйдет, может, справа Тапалов - он в хорошей форме. Но что классно - вариаций много, не как в прошлом матче со Словенией. 

Напомним, что игра Греция - Казахстан пройдет в ночь с 21 на 22 марта и начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

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Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Сборная РК по футболу Греция

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