Бразилия шокировала результатом в отборе на ЧМ-2026

Сборная Бразилии сыграла с командой Венесуэлы в матче отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Гостевой матч для пентакампеонов завершился сенсационной ничьей.

Незадолго до перерыва Рафинья на 43 минуте вывел Бразилию вперед.

В дебюте второго тайма Теласко Сеговия (46 минута) сравнял счет и установил окончательный результат.

Отметим, что на 62-й минуте звезда "Реала" Винисиус Жуниор мог принести Бразилии победу но, бывший претендент на "Золотой мяч"-2024 не реализовал пенальти.

Добавим, что на 89-й минуте Венесуэла после удаления Александра Гонсалеса осталась в меньшинстве.

Пентакампеоны набрали 17 очков и занимают третье место в южноамериканской отборочной зоне. У Венесуэлы 12 баллов и седьмое место из десяти.

В следующем матче, бразильцы, 20 ноября сыграют на своем поле с Уругваем.