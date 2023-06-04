Бразилия осталась без медалей молодежного чемпионата мира по футболу

Сборная Бразилии проиграла в 1/4 финала молодежного чемпионата по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильцы вылетели из турнира после поражения сборной Израиля. На 56-й минуте Маркос Леонардо вывел южноамериканцев вперед. Израильтяне благодаря голу Анана Халаили на 60-й минуте сравняли счет.

В дополнительное время соперники забили еще три мяча. На 91-й минуте Матеус Насименто вновь вывел Бразилию вперед. Спустя две минуты Хамза Шибли сравнял счет.

Победу израильтянам на 105-й минуте принес Дор Тугерман.

В 1/2 финала Израиль сыграет с победителем матча США - Уругвай. Во втором полуфинале Италия встретится с победителем встречи Южная Корея - Нигерия.

Действующим чемпионом мира является молодежная сборная Украины.

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