Ближайший соперник сборной Казахстана остановил Бельгию в отборе ЧМ-2026

Сборная Северной Македонии сыграла вничью со счетом 1:1.в домашнем матче отбора на чемпионат мира 2026 года с командой Бельгии, передают Vesti.kz.

Игра прошла в Скопье на стадионе "Тоше Проески". Счет в матче открыли гости - на 29 минуте отличился Максим Де Кейпер. Хозяева сравняли счет на 87 минуте - гол забил Эзган Алиоски.

Благодаря этому результату сборная Северной Македонии после трех матчей набрала 5 очков, с которыми на данный момент занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Для сборной Бельгии этот матч стал первым, поэтому у нее в активе пока что одно очко.

В следующих играх сборная Бельгии 9 июня на своем поле сыграет с командой Уэльса, а сборная Северной Македонии в этот же день в гостях встретится с командой Казахстана. Этот матч пройдет в Астане и начнется в 20:00. Сборная Казахстана на данный момент имеет в своем активе три набранных очка.