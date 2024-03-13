Бермуды и Лига наций: Игроки "Астаны" вызваны в свои национальные сборные

Три игрока "Астаны" вызваны в свои национальные сборные, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Форвард Усман Камара отправился в расположение национальной команды Гвинеи. Его сборная сыграет с Вануату (23 марта) и с Бермудскими островами (26 марта).

Кипрас Казукаоловас со сборной Литвы поборется за сохранение прописки в дивизионе C Лиги наций. Его команда сыграет с Гибралтаром. Первая игра литовцев на выезде пройдет в ночь на 22 марта, ответная в Вильнюсе - 26-го.

Сборная Беларуси Макса Эбонга, сыграет товарищеские матчи с Черногорией - 21 марта в Подгорице и 26-го в Та-Кали с Мальтой.