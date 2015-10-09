Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 21:10
 

Беллингем огорчил сборную Казахстана в Актобе

  Комментарии (1)

Поделиться
Беллингем огорчил сборную Казахстана в Актобе ©instagram.com/bvb09/

Сборная Англии обыгрывает команду Казахстана в матче отбора на молодежный Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Сборная Англии обыгрывает команду Казахстана в матче отбора на молодежный Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D состоится проходит в Актобе.

По итогам первого тайма гости ведут 2:0. На 18-й минуте англичане открыли счет благодаря голу Итана Нванери, а на 23-й отличился капитан сборной Англии является Джоб Беллингем - младший брат звезды "Реала" Джудда Беллингема.

Напомним, в первом туре сборная Казахстана обыграла на своем поле команду Андорры (1:0). 

Помимо Казахстана, Англии и Андорры в группе выступает команды Ирландии, Словакии и Молдовы.

В следующем туре 9 октября сборная Казахстана сыграет на выезде с Андоррой. 

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Франция   •   Групповой этап, мужчины
9 сентября 23:45   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Исландия
Исландия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Исландия
Проголосовало 140 человек

Реклама

Живи спортом!