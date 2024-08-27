В Беларуси отреагировали на вызов форварда из европейского чемпионата в сборную Казахстана
Белорусский сайт BetNews высказался о вызове нападающего борисовского БАТЭ Оралхана Омиртаева в сборную Казахстана для участия в матчах Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
Белорусский сайт BetNews высказался о вызове нападающего борисовского БАТЭ Оралхана Омиртаева в сборную Казахстана для участия в матчах Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
"26-летний форвард борисовского БАТЭ Оралхан Омиртаев получил вызов в сборную Казахстана по футболу, которой руководит российский специалист Станислав Черчесов.
Список 28 футболистов опубликовал сайт Федерации футбола Казахстана. Омиртаев - единственный представитель белорусской высшей лиги в ростере сборной Казахстана.
Как сообщает пресс-служба БАТЭ, Омиртаев недавно перенес операцию на кисти, а проживает футболист на клубной базе в Дудинке. В минувшем туре против "Торпедо"-БелАЗа Омиртаев отметился дебютным голом за "желто-синих".
В сентябре Казахстан проведет два матча в рамках Лиги наций УЕФА. 6-го команда сыграет против Норвегии, 9-го встретится со Словенией.
Омиртаев перешел в борисовский клуб летом из "Слуцка". Всего в чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги футболист провел 16 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу", - пишет сайт.
Напомним, Омиртаев присоединился к БАТЭ 12 июля, перейдя из другого белорусского клуба "Слуцк". В составе борисовчан казахстанец провел три матча и забил один гол, отличившись в матче с "Торпедо-БелАЗ" в 19-м туре чемпионате Беларуси, а за "Слуцк" Омиртаев сыграл 13 матчей, забив четыре гола и сделав один ассист.
Для Омиртаева это первый гол в чемпионате за борисовский клуб.
В казахстанской премьер-лиге Омиртаев играл за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер" (Караганда) и "Тобол". С 2018 по 2021 год вызывался в сборную Казахстана.
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