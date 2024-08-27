В Беларуси отреагировали на вызов форварда из европейского чемпионата в сборную Казахстана

Белорусский сайт BetNews высказался о вызове нападающего борисовского БАТЭ Оралхана Омиртаева в сборную Казахстана для участия в матчах Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

"26-летний форвард борисовского БАТЭ Оралхан Омиртаев получил вызов в сборную Казахстана по футболу, которой руководит российский специалист Станислав Черчесов. Список 28 футболистов опубликовал сайт Федерации футбола Казахстана. Омиртаев - единственный представитель белорусской высшей лиги в ростере сборной Казахстана. Как сообщает пресс-служба БАТЭ, Омиртаев недавно перенес операцию на кисти, а проживает футболист на клубной базе в Дудинке. В минувшем туре против "Торпедо"-БелАЗа Омиртаев отметился дебютным голом за "желто-синих". В сентябре Казахстан проведет два матча в рамках Лиги наций УЕФА. 6-го команда сыграет против Норвегии, 9-го встретится со Словенией. Омиртаев перешел в борисовский клуб летом из "Слуцка". Всего в чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги футболист провел 16 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу", - пишет сайт.

Напомним, Омиртаев присоединился к БАТЭ 12 июля, перейдя из другого белорусского клуба "Слуцк". В составе борисовчан казахстанец провел три матча и забил один гол, отличившись в матче с "Торпедо-БелАЗ" в 19-м туре чемпионате Беларуси, а за "Слуцк" Омиртаев сыграл 13 матчей, забив четыре гола и сделав один ассист.

Для Омиртаева это первый гол в чемпионате за борисовский клуб.

В казахстанской премьер-лиге Омиртаев играл за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер" (Караганда) и "Тобол". С 2018 по 2021 год вызывался в сборную Казахстана.