Байсуфинов выбрал футболистов сборной Казахстана на матч против Франции. Состав экспериментальный

Сборная Казахстана по футболу выставит на матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 экспериментальный состав, сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official.

"Наши откровенно "забили" на французов: Байсуфинов выпустит экспериментальный состав, а из руководства КФФ никто в Париж лететь не стал. В таком сочетании сборная Казахстана не играла никогда. Понятно, что очень много травмированных, дисквалифицированных, но все же выбор Байсуфинова вряд ли придаст нам оптимизма", - пишет паблик.

Вратарь: Стас Покатилов.

Защитники: Багдат Каиров, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Марат Быстров.

Полузащитники: Исламбек Куат, Самат Жарынбетов, Еркин Топалов.

Нападающие: Артур Шушеначев, Оралхан Омиртаев.

Матч пройдет сегодня, в ночь с 13 на 14 ноября, в Париже в 01:45 по времени Нур-Султана. Он станет последним для команды Байсуфинова в отборе. Казахстан занимает последнее место в группе, тогда как Франция лидирует. Посмотреть игру можно здесь.