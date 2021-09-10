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"Байсуфинов сказал, что нет сильных и слабых команд". Быстров - о ничьей с Боснией и шансах в квалификации ЧМ-2022

"Байсуфинов сказал, что нет сильных и слабых команд". Быстров - о ничьей с Боснией и шансах в квалификации ЧМ-2022
©ФК "Ахмат"
Новости спорта Футбол Сборные

Защитник сборной Казахстана и российского клуба "Ахмат" Марат Быстров в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил выступление национальной команды в прошедших сентябрьских играх.

По его мнению, в октябре национальная команда постарается взять максимум очков.

- Мы в каждом матче играем только на победу, - рассказывает Быстров. - Как нам говорит главный тренер Талгат Маруанович (Байсуфинов - прим. Vesti.kz), нет сильных и слабых команд. Конкретно сегодня кто-то сильней, а кто-то слабей, поэтому в каждом матче у нас есть шанс. Не думаю, что на нас нужно ставить крест или называть аутсайдерами, как это было до игры с Боснией и Герцеговиной. Хотелось доказать хозяевам, что мы умеем добиваться результата.

- Впереди у сборной матчи в октябре - против тех же Боснии и Финляндии.

- Постараемся сыграть в хороший, красивый футбол и сыграть на победу. Прошедшие матчи показали, что со всеми можно играть и брать очки. Группа довольно ровная, поэтому у всех есть шанс. В том числе и у нас.

- Когда боснийцы забили второй гол, казалось, что результат хозяева уже сделали и ничего не изменить.

- Конечно, при счете 1:0 в нашу пользу было обидно пропускать с пенальти, а затем и второй гол. Тем более, что, ведя в счете, мы играли лучше. Естественно, приятно забивать на последних минутах. Сравняли счет, взяли одно очко и с хорошим настроением возвращаемся в расположение клубов. Думаю, результат игры с Боснией - по делу.

Напомним, сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и Боснией с одинаковым счетом - 2:2, а также минимально уступила Финляндии - 0:1. Марат Быстров полностью отыграл матчи против Украины и Боснии и пропустил игру в Хельсинки.

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Метки:
Байсуфинов Талгат ЧМ-2022 Сборная РК по футболу Быстров Марат

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