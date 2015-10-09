Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Азиатская сборная в шаге от чуда: команда близка к выходу на ЧМ-2026

Сборная Ирака приблизилась к возвращению на чемпионат мира впервые за почти четыре десятилетия, сообщают Vesti.kz.

В стыковых матчах азиатской квалификации иракцы прошли ОАЭ: после ничьей 1:1 в первой встрече команда взяла верх 2:1 в ответной игре. Ключевой мяч, сохранивший Ираку шанс пробиться на ЧМ-2026, забил Амир Аль-Аммари, представляющий польскую «Краковию».

Теперь Ирак ждёт решающее межконфедерационное противостояние в марте — последний шаг на пути к мировому первенству.

На чемпионате мира национальная команда Ирака не выступала с 1986 года.

