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В Азербайджане сослались на невезение перед матчем с Казахстаном

В Азербайджане сослались на невезение перед матчем с Казахстаном
©Affa.az

Азербайджанский спортивный сайт Azerisport.com представил разбор прошедшей товарищеской игры своей национальной команды против Албании, сообщают Vesti.kz.

Матч в Сомбатхее (Венгрия) завершился победой албанцев со счетом 3:1. Следующий матч команда Азербайджана проведет 11 июня там же в Сомбатхее против сборной Казахстана.

"В целом, игра "милли" не оказалось такой, какой ожидалось. Понятное дело, что нынешняя Албания сильна, хотя все забитые ими мячи казались не только результатом сыгранности и собственных усилий, но и какого-то серьезного невезения у нашей сборной. И все же, это была не та игра, которую хотелось и ожидалось увидеть от "милли". Она не сыграла плохо, но всякий раз чего-то не хватало, и не было целостности и стабильности. Возможно, различные факторы сыграли свою роль, как недостаточное время для тренировок в полном составе и усталость под конец сезона. Да и для некоторых футболистов сезон закончился чуть ли ни месяц назад.

Впереди у "милли" будет еще один спарринг здесь, в Сомбатхее, где она сойдется со сборной Казахстана", - пишет сайт.

Напомним, что сборная Казахстана 7 июня проиграла в Ереване команде Армении. После этого национальная команда по маршруту Ереван - Вена - Сомбатхей прибыла на предстоящую игру. Командой руководит Руслан Балтиев. Новый главный тренер Станислав Черчесов приступит к работе позднее.

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Метки:
Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол Еврофутбол

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