В Азербайджане сослались на невезение перед матчем с Казахстаном

Азербайджанский спортивный сайт Azerisport.com представил разбор прошедшей товарищеской игры своей национальной команды против Албании, сообщают Vesti.kz.

Матч в Сомбатхее (Венгрия) завершился победой албанцев со счетом 3:1. Следующий матч команда Азербайджана проведет 11 июня там же в Сомбатхее против сборной Казахстана.

"В целом, игра "милли" не оказалось такой, какой ожидалось. Понятное дело, что нынешняя Албания сильна, хотя все забитые ими мячи казались не только результатом сыгранности и собственных усилий, но и какого-то серьезного невезения у нашей сборной. И все же, это была не та игра, которую хотелось и ожидалось увидеть от "милли". Она не сыграла плохо, но всякий раз чего-то не хватало, и не было целостности и стабильности. Возможно, различные факторы сыграли свою роль, как недостаточное время для тренировок в полном составе и усталость под конец сезона. Да и для некоторых футболистов сезон закончился чуть ли ни месяц назад.

Впереди у "милли" будет еще один спарринг здесь, в Сомбатхее, где она сойдется со сборной Казахстана", - пишет сайт.