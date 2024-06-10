В Азербайджане сделали оптимистичное заявление о матче с Казахстаном

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели в интервью Azerisport.com высказался о поражении от Албании и поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры с национальной командой Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Считаю, что первые 10-15 минут провели не так, как хотели, пропустили гол как раз в этот отрезок времени. После этого уже пошла равная игра. Что до пропущенных голов, вы и сами увидели, что там были наши ошибки. У нас тоже были моменты, которыми могли лучше воспользоваться. В целом, считаю, что команда показала неплохую игру. Счет не по игре. После того, как Албания забила, она села в оборону, и приходилось тяжело вскрывать ее.

Я сам не играл долгое время, и, учитывая это, думаю, неплохо сыграл. Не знаю, как моя игра выглядела со стороны, но я был "голоден", бегал и с мячом, и без него. Я действительно очень сильно скучал по футболу, и эти игры помогут мне сильно в следующем сезоне, ведь я пропустил пять месяцев из-за травмы и других причин.

Проанализируем Казахстан и наши ошибки в прошедшей игре. Считаю, что матч с Казахстаном выдастся лучше", - заявил Эмрели.