Аймбетов впервые вывел сборную Казахстана по футболу с капитанской повязкой

26-летний нападающий "Астаны" Абат Аймбетов в матче квалификации чемпионата мира-2022 против сборной Финляндии впервые вывел сборную Казахстана с капитанской повязкой, сообщает KazFootball.kz.

Он дебютировал в составе национальной команды 8 июня 2019 года в Брюсселе во встрече против сборной Бельгии (0:3), выйдя на замену на 66-й минуте вместо Максима Федина. На сегодняшний день за сборную Казахстана сыграл 15 матчей, забил два мяча.

Напомним, что сборная Казахстана на выезде уступила Финляндии со счетом 0:1.

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