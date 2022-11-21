Австрия впервые с 1960 года обыграла Италию

Футбольные сборные Австрии и Италии провели товарищеский матч. Встреча прошла в Вене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победу австрийцам принесли точные удары Ксавера Шлагера и Давида Алабы на 6-й и 35-й минутах соответственно.

По информации Sport24, успех над итальянцами стал для сборной Австрии первым с 10 декабря 1960 года. После этого Австрия не могла обыграть Италию на протяжении 14 матчей, пока неудачная серия не прервалась в минувшее воскресенье.

Напомним, что обе сборные не попали на ЧМ-2022, стартовавший 20 ноября в Катаре.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса