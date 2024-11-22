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Аргентину и Месси "лишили" золота ЧМ-2026 по футболу

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Аргентину и Месси "лишили" золота ЧМ-2026 по футболу ©depositphotos.com/A.Paes

Известный портал Goal.com составил рейтинг главных претендентов на победу в чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

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Известный портал Goal.com составил рейтинг главных претендентов на победу в чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Лидером списка стала сборная Испании, за ней следует действующий чемпион мира - команда Аргентины. Тройку фаворитов замыкает сборная Германии.

В десятке лучших также оказались Англия, Франция, Португалия, Италия, Нидерланды, Колумбия и Бразилия. Напомним, что сборная Аргентины завоевала титул чемпиона мира в 2022 году, обыграв Францию в драматичной серии пенальти под руководством Лионеля Скалони.

Испания же укрепила свой статус одного из сильнейших коллективов, выиграв чемпионат Европы.

Турнир 2026 года обещает стать одним из самых напряженных в истории мирового футбола, учитывая высокую конкуренцию среди топ-команд.

Добавим, что главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что примет участие в этом турнире. В 2026 году ему будет 39 лет.

Чемпионат мира по футболу Аргентина Месси Лионель Футбол

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