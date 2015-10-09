В Аргентине сделали заявление по матчу со сборной России по футболу

В Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) прокомментировали вероятность проведения товарищеского матча со сборной России, сообщают Vesti.kz.

"Из-за плотного графика игр в следующем году в связи с проведением чемпионата мира в США у нас пока нет плана такой игры, но теоретически она возможна в будущем", — приводит слова пресс-службы AFA "ВсеПроСпорт".

Ранее сообщалось о том, что матч между Россией и Аргентиной мог пройти в ноябре 2025 года на стадионе "Лужники", однако аргентинцы запросили слишком высокий гонорар, при этом не предоставив гарантий, что привезут основной состав.

В последний раз сборные встречались в товарищеском матче в Москве в 2017 году. Тогда победу со счётом 1:0 одержала южноамериканская команда.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд.

Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

