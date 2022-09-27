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Английский форвард забил Германии. До исторического момента - три гола

Английский форвард забил Германии. До исторического момента - три гола
©instagram.com/england/

Нападающий сборной Англии Харри Кейн реализовал пенальти в матче Лиги наций против Германии и приблизился к званию лучшего бомбардира в истории национальной команды, передает корреспондент Vesti.kz. Возможно, что "титул" он заберет на ЧМ-2022.

Гол стал для форварда 51-м в сборной Англии: 29-летнему Кейну осталось забить три гола, чтобы обойти завершившего карьеру Уэйна Руни и выйти на первое место. Третью строчку занимает сэр Бобби Чарльтон (49 голов).

Из действующих футболистов в элитный список топ-25 входит только один игрок - 27-летний Рахим Стерлинг отличился 19 раз.

Добавим, что заключительный матч в групповом раунде Лиги наций между Англией и Германией завершился вничью (3:3).

Англия и Германия не определили победителя в матче Лиги наций с шестью голами
 
 

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Метки:
Лига наций Германия Рекорд Руни Уэйн

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