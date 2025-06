Англия отыгралась со счета 1:5 на Евро-2025 по футболу

Сборные Германии и Англии сыграли в матче второго тура группы B юношеского чемпионата Европы по футболу до 19 лет, который проходит в Румынии, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Бухаресте получилась драматичной и завершилась боевой ничьей со счетом 5:5. Причем, немцы имели солидное преимущество в счете.

Уже на седьмой минуте Ноа Дарвих вывел Германию вперед. Саид эль-Мала на 31-й минуте удвоил преимущество немцев.

Англия оправилась на 35-й минуте, когда Джошуа Кинг размочил счет. Впрочем, на 42-й минуте Зак Эббот забил автогол и помог Германии вновь оторваться. На 44-й минуте Леопольд Вурм оформил четвертое взятие ворот англичан.

На 48-й минуте эль-Мала сделал счет 5:1 в пользу Германии.

Впрочем, англичане отменили триумф соперников. На 52-й минуте Итан Уитли забил второй гол Англии, на 55-й минуте Рейсс-Александр Рассел-Денни оформил третье взятие ворот Германии, на 61-й мине Эббот исправился за автогол, а на 63-й минуте Джексси Депри спас англичан от поражения.

Отметим, что в этом квартете лидирует сборная Нидерландов, набравшая шесть очков. У Англии два балла. У Норвегии и Германии по одному очку.

A remarkable game played out in #U19EURO Group B for our #YoungLions.



Next up, the Netherlands on Friday 👊 pic.twitter.com/xOuxWP5E0C