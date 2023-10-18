Англия одержала волевую победу над Италией в отборе на Евро-2024

Сборная Англии по футболу обыграла Италию в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 3:1. Первыми забили гости усилиями Джанлуки Скамакки на 15-й минуте. На это хозяева поля ответили дублем Харри Кейна на 32-й (с пенальти) и 77-й минутах, а также точным ударом Маркуса Рэшфорда на 57-й.

Благодаря этому успеху Англия набрала 16 очков и закрепилась на первом месте группы C. За ней расположились Украина (13), Италия (10), Северная Македония (7) и Мальта (0).

17 ноября сыграют Англия - Мальта, Италия - Северная Македония.

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