Англия и Испания определили победителя в драматичном финале молодежного Евро

Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче, который прошел в Батуми (Грузия) англичане встречались со сверстниками из Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Англии.
Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил Кертис Джонс. Испанцы в добавленное ко второму тайму время не сумели реализовать пенальти. Неудача на 11-й добавленной минуте постигла Абеля Руиса.
Англичане спустя 39 лет в третий раз стали победителями континентального первенства. Ранее они выигрывали чемпионат Европы в 1982 и 1984 году.
Испанцы пять раз побеждали на молодежном Евро. Последний раз они брали трофей в 2019 году.
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