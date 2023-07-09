Англия и Испания определили победителя в драматичном финале молодежного Евро

Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном матче, который прошел в Батуми (Грузия) англичане встречались со сверстниками из Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Англии.

Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил Кертис Джонс. Испанцы в добавленное ко второму тайму время не сумели реализовать пенальти. Неудача на 11-й добавленной минуте постигла Абеля Руиса.

Англичане спустя 39 лет в третий раз стали победителями континентального первенства. Ранее они выигрывали чемпионат Европы в 1982 и 1984 году.

Испанцы пять раз побеждали на молодежном Евро. Последний раз они брали трофей в 2019 году.

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