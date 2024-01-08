Андрей Шевченко отказался возглавить европейскую сборную

Украинец Андрей Шевченко отказался возглавить сборную Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

По информации Sportinfo.az, попрощавшись с итальянцем Джанни Де Бьязи в декабре прошлого года, руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) захотело видеть Шевченко на посту главного тренера, но он отклонил предложение. Украинец сообщил, что готовится стать президентом Украинской футбольной ассоциации (УФА) и не планирует снова работать тренером.

Игровая карьера 47-летнего Шевченко прошла в киевском "Динамо", "Милане" и "Челси". В сборную Украины привлекался с 1995 по 2012 годы. Летом 2012-го завершил карьеру. Впоследствии успел поработать главным тренером сборной Украины (2016-2021) и "Дженоа" (2021-2022).

В январе 2022-го Шевченко заключил предварительное соглашение с Польским футбольным союзом (ПФС) о назначении на пост главного тренера. Однако переговоры зашли в тупик и назначение так и не состоялось.