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Анчелотти определил роль Неймара в сборной Бразилии

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Анчелотти определил роль Неймара в сборной Бразилии ©Depositphotos/DURAOFOTO

Наставник бразильской сборной Карло Анчелотти раскрыл, какую роль в команде он отводит звездному Неймару на грядущем чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

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Наставник бразильской сборной Карло Анчелотти раскрыл, какую роль в команде он отводит звездному Неймару на грядущем чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По словам опытного тренера, несмотря на непростой период в карьере нападающего, Неймар по-прежнему остается ключевой фигурой в его стратегических планах.

"Неймар - очень важный игрок для нашей сборной. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У меня есть четкое видение того, что он должен стать ключевым игроком сборной Бразилии.

10-й номер Винисиуса? Этот номер многое значит для сборной Бразилии. Этот номер может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить", - цитирует Анчелотти Ge globo.

Напомним, Анчелотти возглавил сборную Бразилии прошедшей весной. Его прежним местом работы был мадридский "Реал".


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