Анчелотти определил роль Неймара в сборной Бразилии

Наставник бразильской сборной Карло Анчелотти раскрыл, какую роль в команде он отводит звездному Неймару на грядущем чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По словам опытного тренера, несмотря на непростой период в карьере нападающего, Неймар по-прежнему остается ключевой фигурой в его стратегических планах.

"Неймар - очень важный игрок для нашей сборной. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У меня есть четкое видение того, что он должен стать ключевым игроком сборной Бразилии.

10-й номер Винисиуса? Этот номер многое значит для сборной Бразилии. Этот номер может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить", - цитирует Анчелотти Ge globo.