Анчелотти объявил решение по Неймару в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии по футболу, итальянский специалист Карло Анчелотти определился с составом на октябрьские матчи в рамках подготовки к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

10 числа "селесао" ждёт товарищеская игра против Южной Кореи, а 14 - контрольная встреча с Японией.

В заявке снова не оказалось лучшего бомбардира в истории национальной команды - нападающего "Сантоса" Неймара. У 33-летнего футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия.

При этом в состав вернулись бывшие подопечные Анчелотти по мадридскому "Реалу" Эдер Милитао, Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор.

Заявка Бразилии на контрольные матчи перед ЧМ-2026:

Вратари: Бенито, Эдерсон, Уго Соуса;

Бенито, Эдерсон, Уго Соуса; Защитники: Кайо Энрике, Карлос Аугусто, Дуглас Сантос, Эдер Милитао, Фабрисио Бруно, Габриэль Магальяс, Беральдо, Вандерсон и Уэсли;

Кайо Энрике, Карлос Аугусто, Дуглас Сантос, Эдер Милитао, Фабрисио Бруно, Габриэль Магальяс, Беральдо, Вандерсон и Уэсли; Полузащитники: Андре, Бруно Гимарайнш, Каземиро, Жоау Гомес, Жоэлинтон и Пакета.

Андре, Бруно Гимарайнш, Каземиро, Жоау Гомес, Жоэлинтон и Пакета. Нападающие: Эстеван, Мартинелли, Игорь Хесус, Луис Энрике, Матеус Кунья, Ришарлисон, Родриго и Винисиус Жуниор.

Нападающий "Сантоса" с октября 2023 года не выступал за сборную Бразилии из-за разрыва крестообразной связки. Несмотря на длительный простой, он остаётся рекордсменом национальной команды по числу забитых мячей — 79 голов, а также занимает второе место по количеству матчей (128 игр).

В текущем сезоне Неймар уже отметился шестью голами и тремя результативными передачами за клуб. Ранее главный тренер сборной, итальянский специалист Карло Анчелотти, подчеркнул, что рассчитывает на футболиста только при достижении им оптимальной физической формы и стабильности на поле.