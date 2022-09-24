Агент обидчика Казахстана рассказал о предложении из Европы

Агент нападающего "Динамо" и молодежной сборной России по футболу Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с "Матч ТВ" выразил уверенность, что 20‑летний форвард достоин большего количества игрового времени в своем клубе.

В составе молодежной сборной России Тюкавин забил три гола в двух матчах на этой неделе: поучаствовал в разгроме команды Белоруссии (6:1) и оформил дубль в ворота Казахстана.

- Помогут Тюкавину вернуться в главную сборную три гола за "молодежку"?

- Я так далеко не заглядываю, потому что следующие матчи сборной должны состояться только в ноябре. Он бы и сейчас первой сборной не помешал, но есть тренер, который отвечает за результат. Считаю, что и в клубе Тюкавин достоин получать больше игрового времени. Болельщики говорят: "Вот игрок не использовал свой шанс". Но трудно использовать шанс, выходя на пять минут. Когда ему давали время, он забивал три игры подряд.

Для него важно доверие тренера, поэтому я даже рад, что он поехал в "молодежку". Видно, что в ней он раскрепостился и избавился от давления. Если в европейских клубах болельщики поддерживают игроков, то у нас после игры, в которой игрок не забил, могут опустить ниже канализации. Тюкавин не привык ныть и что‑то доказывать на словах, он выходит и забивает. Не вызвали в первую сборную, значит, нужно больше работать и забивать, в том числе и в чемпионате. В свои 20 лет он психологически устойчив, все понимает. Из Европы пока предложениями не завалили, так что нужно здесь доказывать свою состоятельность.

- Из Европы вообще никто не звал?

- Какие‑то предложения были, но сейчас о них нет смысла говорить, с учетом международной ситуации. Он хочет доказать свою состоятельность в "Динамо", быть лидером команды, а в идеале стать лучшим бомбардиром чемпионата. Все мечты и желания связаны с игровым временем. Конечно, если в клубе будут давать по пять минут, проявить себя сложно.

В трех из пяти матчей российской премьер-лиги (РПЛ), в которых Тюкавин появлялся в старте, он забил три гола.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



