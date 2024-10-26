Африканскую сборную наказали после скандала в аэропорту

Сборной Ливии по футболу засчитано техническое поражение после скандала с национальной командой Нигерии в ливийском аэропорту, сообщают Vesti.kz.

На официальном сайте КАФ появились результаты дисциплинарного разбирательства по инциденту, связанному с отборочным матчем между Ливией и Нигерией.

Встреча так и не состоялась из-за скандала: рейс с нигерийской сборной внезапно перенаправили в заброшенный аэропорт, где команда оказалась в сложной ситуации, лишённой еды и воды.

По итогам расследования сборной Ливии присуждено техническое поражение со счетом 0:3 за нарушение регламента. Федерацию футбола Ливии также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов в течение 60 дней.