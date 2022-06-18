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Адиева спросили о совместительстве постов и предложениях из России

Адиева спросили о совместительстве постов и предложениях из России
©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "РБ Спорт" высказался о совмещении постов в национальной команде и клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Под его руководством сборная набрала десять очков в четырех матчах группового этапа Лиги наций и ушла на перерыв лидером квартета.

- Если какой-то российский клуб предложит вам контракт, в Федерации футбола Казахстана могут согласиться, чтобы вы стали совместителем?

- Для этого сначала должно быть интересное предложение, а потом будем разговаривать с федерацией. Если есть взаимный интерес, всегда можно нормальным человеческим языком договориться о каких-то вещах. Как в одну сторону, так и в другую.

- За время работы в Казахстане у вас были предложения из России?

- После выступления "Шахтера" в еврокубках были разговоры. Но я практически сразу подписал контракт со сборной Казахстана. Наверное, из-за этого разговоры прекратились. Но не было какого-то большого предложения, которым я бы заинтересовался.

- Почему весной 2021 года вы возглавили "Шахтер" из Караганды? Не было предложений из России?

- Я понимал, что мне хочется нового вызова. Не думал о Казахстане, но это все время сидело в моей голове. Через пару месяцев последовали предложения от "Шахтера" и еще одного казахского клуба. Я выбрал Караганду. Думаю, что сделал правильно.

- "Ахмат" занял седьмое место в РПЛ. Вы рады за команду из вашего родного города?

- Как уроженцу Грозного, мне всегда приятно, что моя команда добивается каких-то высот. Немаловажно, что там есть местные ребята, которые периодически играют.

- Вы надеетесь когда-нибудь возглавить "Ахмат" и привести его к медалям?

- (Смеется.) Был момент, когда я желал и по-своему мечтал об этом. Для меня это родной клуб. Даже из-за уважения к своему отцу, который долгое время там работал в разных ролях. Но сейчас, видать, я стал старше, как-то эмоции меня отпустили, и я абсолютно об этом не думаю. У меня даже нет какой-то мысли заняться "Ахматом". Есть своя дорога, которой я иду. Где бы ни находился, в клубе или сборной, стараюсь сделать существенный шаг вперед.

Напомним, следующие матчи пройдут 22 сентября. В этот день сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Ахмат ФК

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