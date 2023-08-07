Адиев высказался о своем заработке в сборной Казахстана

Российский специалист Магомед Адиев в интервью YouTube-каналу "РабиНерв" рассказал о своем заработке на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

- У меня был абсолютно небольшой контракт, можно сказать, что в "Шахтере" я в три раза больше зарабатывал, но здесь меня не интересовали финансы. В "Шахтере" и сборной я сказал: "стыдно (за команду) не будет". Это был мой шанс, здесь я больше хотел проверить себя как тренера. Поэтому я принял этот вызов. Хотя я понимал, что может быть критика... Просто взялся за работу и сказал: "надо выполнить свою работу как ты можешь, а что из этого выйдет - посмотрим", - сказал Адиев.

- Вы что по сей день зарабатываете втрое меньше, чем в Караганде?

- Нет, сейчас Федерация оценила меня по достоинству (смеется).

- Но уже больше, чем в "Шахтере"?

- Ну, конечно (смеется).

46-летний Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в апреле 2022 года. До этого он возглавлял карагандинский "Шахтер". Также в его тренерской карьере были российские "Чайка", "Ахмат", "Анжи".

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