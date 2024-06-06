Адиев трогательно попрощался со сборной Казахстана (Видео)

Российский тренер Магомед Адиев попрощался с футболистами сборной Казахстана во время учебно-тренировочного сбора в Алматы перед товарищескими матчами с командами Армении и Азербайджана, которые пройдут 7 и 11 июня соответственно, передают Vesti.kz.

Игроки и сотрудники Казахстанской федерации футбола поблагодарили тренера за незабываемые эмоции, а видео трогательного прощания было опубликовано КФФ в соцсетях.

Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024.

С апреля он совмещал посты, а теперь целиком сконцентрируется на работе в грозненском "Ахмате".

Преемником Адиева в сборной Казахстана стал Станислав Черчесов. Глава КФФ Адлет Барменкулов объяснил, почему национальную команду возглавил именно этот специалист.