Адиев согласовал контракт с клубом РПЛ после ухода из сборной Казахстана

Магомед Адиев после ухода из сборной Казахстана заключил новое соглашение с клубом российской премьер-лиги "Ахмат", передают Vesti.kz.

Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров заявил, что новый контракт с Адиевым согласован, но пока не подписан.

"Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что еще не расторгнуто соглашение со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены. В чем были проблемы? В действующем контракте со сборной Казахстана. Все удалось решить без проблем", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".

В пятницу, 31 мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, в заявлении КФФ было сказано, что тренер уходит в связи с семейными обстоятельствами. Минувшей весной тренер совмещал работу в сборной Казахстана и "Ахмате".

Отметим, что по сведениям одного из источников на смену Адиеву в сборной Казахстана придет экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.