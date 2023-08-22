Адиев рассказал, как поменял менталитет футболистов сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "СЭ" заявил, что его команда не допускает мыслей о проигрыше. Он ответил на вопрос о том, как поменял менталитет игроков.

- Перед выездным матчем с Северной Ирландией абсолютно все игроки говорили, что едут туда только за победой. До этого риторика всегда была другой: "достойно сыграть". Как вы настолько поменяли их менталитет?

- Мы и в Лиге наций это доказали. Не допускаем такой мысли, что проиграем или просто "сыграем достойно". Хотим выходить на каждый матч без единого исключения бороться за три очка. Понятно, что соперник делает то же самое. Но подход должен быть максималистским. Думаете, мы к тем же датчанам поедем "достойно проиграть", что ли? Нет, конечно! Будем стараться победить, а что из этого получится - увидим в конце игры.

Напомним, ранее Адиев объявил расширенный список футболистов, вызванных на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года против Финляндии и Северной Ирландии. Игры пройдут на "Астана Арене" 7 и 10 сентября.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ