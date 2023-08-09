Адиев раскрыл разговор с Зайнутдиновым о переходе в турецкий клуб

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "РабиНерв" высказался о возможном переезде игрока московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в чемпионат Турции. Им интересует "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

- К Зайнутдинову проявляли интерес из Турции и других стран. Ваше мнение: ему стоит уезжать или оставаться там, где ему доверяют?

- Я с Бахой разговаривал на эту тему, он интересовался моим мнением. Первое, что я спросил - "ты разговаривал с тренером?". Он говорит, что "я разговаривал со спортивным директором, тренер заинтересован". Я спрашиваю, "где тебя тренер видит?". Ответил "рассматривает меня в полузащите, опорником, восьмым номером..." Сказал ему "я, конечно бы, хотел, чтобы ты перешел". В сборной я вижу его на позиции восьмерки, десятки... Если бы он играл на этих позициях, он более адаптированным приезжал бы к нам в сборную.

- Откуда вообще взялся его суперуниверсализм, он объяснял, почему ему так легко дается перестроение с одной позиции на другую без потери качества?

- Наверное, такие футболисты рождаются. Когда меняешь позиции, он может не выдаст феноменальный матч, но ниже определенного уровня не сыграет. Такие футболисты востребованы тренерами. Если проблема возникает, есть Зайнутдинов, давайте его сюда поставим, и мы уверены, что эту игру он проведет нормально. Не знаю, но у него это есть.

25-летний Зайнутдинов играет за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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