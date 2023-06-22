Адиев оценил значение Зайнутдинова для сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "СЭ" оценил игру полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в летних матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

На выезде казахстанцы обыграли Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0). В первом матче Зайнутдинов появился на поле на 57-й минуте, а на 90+5-й стал автором третьего гола. Во втором - он вышел в стартовом составе, но был заменен на 74-й минуте.

- Как бы оценили игру Зайнутдинова?

- Он только набирает форму после травмы. Ему тяжеловато, мы все это понимаем. Против Сан-Марино Бахтиер вышел не с первых минут, больше готовили его к Ирландии. Его нахождение на поле всегда для нас очень важно - и для ребят, и для тренерского штаба. Да, он может играть и лучше, но в целом с Ирландией провел добротный матч.

Следующие матчи в группе H пройдут 7 сентября. Сыграют Казахстан - Финляндия, Дания - Сан-Марино.

Уйдет ли тренер сборной Казахстана в клуб РПЛ? Ответ Адиева

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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