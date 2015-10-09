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40 лет и все еще король: Роналду делится секретом победы Португалии

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40 лет и все еще король: Роналду делится секретом победы Португалии ©x.com/selecaoportugal

Криштиану Роналду выразил удовлетворение своим выступлением в Лиге наций, где он забил по голу в полуфинале и финале, а Португалия одержала победу, обыграв Испанию в финале по пенальти после ничьей 2:2, сообщают Vesti.kz.

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Криштиану Роналду выразил удовлетворение своим выступлением в Лиге наций, где он забил по голу в полуфинале и финале, а Португалия одержала победу, обыграв Испанию в финале по пенальти после ничьей 2:2, сообщают Vesti.kz.

Он подчеркнул важность командного успеха, отметив великолепную игру сборной.

"Я чувствую удовлетворение, потому что считаю, что выступил в Лиге наций очень хорошо, но самое главное – это команда. Команда была великолепна, все игроки выступили хорошо, а самое главное – Португалия победила", - сказал Роналду пресс-службе УЕФА.

Также стоит отметить, что в финале 40-летний Роналду был заменён из-за травмы.

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