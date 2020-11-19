"Везде кричим, что проиграли, но нужно искать причины". Чебурин - о провале сборных, удалении Куата и предложении возглавить Казахстан

Ербол Каиров

Казахстанский тренер Владимир Чебурин в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги выступления сборной Казахстана по футболу в Лиге наций. По словам трехкратного чемпиона Литвы, гости переиграли казахстанцев по многим параметрам.

- Владимир Николаевич, как прокомментируете итог матча сборной против Литвы? Счет по игре?



- Конечно, мы ожидали большего. Бесспорно, к этой встрече наша команда подходила в статусе фаворита. Однако не нужно было забывать и о матчах сборной Литвы против остальных соперников в группе. Достаточно уверенная команда, серьезная. Исходя из этого, не нужно было давать им шансы. Если брать содержание самой игры и статистические данные, то Литва нашу команду переиграла. Шансы у Казахстана были, но весовыми их назвать нельзя, хотя забитый гол и комфортная зона… Правда, она длилась недолго. Ответный гол, красная карточка - это все и предопределило результат матча.

- В каких конкретно элементах гости переиграли Казахстан?



- Литва играла уверенно, быстро сравняв счет. Они не стремились играть вничью, а пытались сделать результат комфортным для себя и тем самым сохранить прописку в дивизионе С. С учетом удаления перевес литовцев увеличился, и они находились в комфортной зоне вплоть до конца матча. Мы не были готовы к такому развитию событий. Это, конечно, предугадать сложно, но, тем не менее, готовности как таковой не было.

- Кого-то в составе сборной Литвы могли бы выделить? Тот же Новиковас откровенно "возил" свой фланг.



- Выделить можно всю команду. У нее была четкая цель и она знала, как ее выполнять, как следует работать совместно. Во главе этого коллектива находится ветеран Миколюнас и, конечно же, Новиковас. Это два игрока, которые непосредственно являются лидерами своей сборной. Именно таких вожаков не хватило нашей команде в этой встрече. Такие ребята бы вели за собой партнеров, управляли бы игрой. Естественно, и Исламхан, и Зайнутдинов однозначно бы помогли, добавили импульса. У этой сборной были лидеры, однако они себя не проявили должным образом. Отсутствие ключевых игроков, разумеется, сказалось.

- Сильно ли сказалось удаление Куата в игре?



- Конечно, это сыграло большую роль. Этот матч ведь своего рода мини-финал. Исламбек - парень серьезный, ответственный. Возможно, потеря концентрации и сильное желание помочь в такой важной игре дало обратный эффект. У него всегда есть настрой, заряженность на игру. В итоге красная карточка, минус один игрок в опорной зоне - пришлось перестраиваться. Это придало Литве дополнительную уверенность.

- В чем вы видите причины неудачного выступления сборных команд, а также клубов в этом году? Молодежная сборная откровенно удивила в матче с Фарерами. Все ли дело в длительном карантине?

- Конечно, огромный отпечаток наложила и пандемия, не только в физическом, но и психологическом плане. Необходимо четко провести параллели и разграничения, провести детальный анализ. По молодежной сборной - здесь, я думаю, ребята решили, что уже выиграли матч с Фарерами. Для них стало сюрпризом агрессивные действия в исполнении гостей. Конечно, сказалось и отсутствие игровой практики в клубах. Тяжело в таких условиях защищать честь страны на международной арене. Молодым игрока в 21 год назвать нельзя. Разве что в 16-17 лет. А в 21 - это уже сложившийся футболист.

- Можно ли сказать, что у Казахстана есть хороший ближайший резерв?



- Конечно, ребята растут. Главное - грамотный подход, наличие хорошей инфраструктуры. Если в клубах нет достаточной инфраструктуры, то вырастить достойного игрока проблематично. Зимой в наличии есть только залы, но они не профильные, не футбольные. Да, мы везде кричим, что проиграли, однако нужно анализировать глубже, искать причины неудач. Есть отдельные ребята, которые могут вырасти в больших мастеров, но нужно с ними много работать.

- Стоит ли доверять бразды правления новому иностранцу или все же здесь лучше разберется свой, казахстанец?



- Кому доверить столь ответственный пост - решать Федерации. Это полностью их фронт работы, прерогатива.

- Многие считают, что этот пост вполне могли занять и вы. Если бы вам сделали соответствующее предложение, согласились бы?



- Скажу так: для меня честь - работать с национальной командой, как и для всех казахстанских тренеров.

- Справедливо ли Казахстан занял последнее место в группе?



- После четвертого тура все находились практически в одинаковых условиях. Каждая команда могла занять как первое, так и последнее место. В решающих встречах на первый план выходят мастерство, стратегия. Албания доминировала, заняв первое место. Мы к такому раскладу оказались не готовы и, к сожалению, заняли последнее место. Это футбол.

Назван преемник Билека на посту главного тренера сборной Казахстана

Под руководством Чебурина "Судува" в прошлом сезоне в третий раз подряд стала победителем национального чемпионата, а также выиграла Кубок и Суперкубок Литвы. Этот клуб он возглавил в 2016 году.

Дойдя до квалификации плей-офф Лиги Европы, "Судува" по сумме двух матчей уступила венгерскому "Ференцварошу" (0:0 и 2:4) в 2019 году и не смогла пробиться в групповой этап. В начале этого года тренер покинул клуб из города Мариямполе.

Также в Литве Чебурин возглавлял клуб "Круоя", который приводил к серебряным медалям чемпионата в 2014 году.

На родине тренировал "Шахтер" и "Окжетпес". С карагандинцами удостаивался "бронзы" КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.