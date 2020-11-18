Михал Билек ответил на вопрос о своем увольнении после поражения сборной Казахстана в Лиге наций

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Михал Билек ответил на вопрос о своем увольнении после поражения сборной Казахстана в Лиге наций

По его руководством команда стала худшей в группе.

Михал Билек ответил на вопрос о своем увольнении после поражения сборной Казахстана в Лиге наций
Михал Билек. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
2

Чешский специалист Михал Билек не стал комментировать свое возможное увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня в Алматы в заключительном матче группы его подопечные в добавленное время потерпели поражение и заняли последнее место в турнирной таблице. А о вероятном увольнении Билека заговорили еще до этой встречи.

"У меня заканчивается контракт в январе. Хочу ли я остаться? Я не хочу это комментировать", - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что сборной Казахстана теперь предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы сохранить прописку в Лиге С или вылететь в дивизион классом ниже.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:29
Футбол

Тренерские штабы национальной и молодежной сборных Казахстана по футболу будут отправлены в отставку - источник
Сегодня
00:17
Футбол

"Завершить на мажорной ноте". Тренер Литвы - о красной карточке Куата, отсутствии лидеров сборной Казахстана и победе в Алматы
Сегодня
00:04
Футбол

"Не хочу говорить об этом". Билек прокомментировал поражение от Литвы, удаление Куата и свое будущее в сборной Казахстана
Вчера
23:30
Футбол

С кем будет играть Казахстан в стыках? Для сборной есть всего два варианта в Лиге наций
Вчера
23:25
Футбол

Михал Билек ответил на вопрос о своем увольнении после поражения сборной Казахстана в Лиге наций
Вчера
23:10
Футбол

Определился победитель группы сборной Казахстана в Лиге наций
Вчера
22:55
Футбол

Сборная Казахстана проиграла Литве и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в дивизионе Лиги наций
Вчера
20:24
Футбол

Смена поколений. История выступлений молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро
Вчера
19:35
Футбол

Экс-вратарь сборной Андрей Сидельников отказался от гражданства Казахстана
Вчера
18:30
Футбол

Стал известен состав сборной Казахстана на, возможно, последний матч Михала Билека
Вчера
17:22
Футбол

"Поражение в первом матче было шоком". Экс-легионер "Иртыша" из Литвы - о предстоящем матче Лиги наций
Вчера
15:14
Футбол

В сборной игроков КПЛ выявлены случаи заражения коронавирусом
Вчера
14:42
Футбол

Капитан казахстанской "молодежки" отреагировал на позорное поражение в отборе на Евро-2021
Вчера
14:15
Футбол

Победа над Литвой в Лиге наций может стать исторической для сборной Казахстана
Вчера
13:24
Футбол

Они уже в Лиге С. Казахстан займет место Фарерских островов и Гибралтара?
Вчера
12:20
Футбол

Казахстан никогда не проигрывал Литве. Факты и статистика перед решающим матчем Лиги наций
Вчера
12:00
Футбол

Не ударим в грязь лицом? Прямая трансляция решающего матча сборной Казахстана в Лиге наций
Вчера
10:53
Футбол

Тренер казахстанской "молодежки" нашел объяснение позорному поражению в матче отбора на Евро
Вчера
10:25
Футбол

Видеообзор матча, или как казахстанская "молодежка" проиграла Фарерским островам
Вчера
09:26
Футбол

Испания уничтожила Германию, забила шесть безответных мячей и возглавила группу Лиги наций
Вчера
08:00
Футбол

Победа над казахстанской "молодежкой" стала исторической для Фарерских островов
Вчера
07:40
Футбол

Стас Покатилов из "Кайрата" стал лучшим вратарем Лиги наций по количеству сейвов
17 ноября
23:39
Футбол

Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций
17 ноября
21:41
Футбол

"Было бы обидно остаться на последнем месте". Экс-игрок клубов КПЛ из Литвы - о матче Лиги наций против Казахстана
17 ноября
21:12
Футбол

"Хороший шанс взять реванш". Главный тренер сборной Литвы - о матче с Казахстаном
17 ноября
19:26
Футбол

Исламбек Куат высказался о шансе для сборной Казахстана и назвал главный фактор для победы над Литвой в Лиге наций
17 ноября
18:52
Футбол

Казахстанская "молодежка" проиграла в последнем матче отбора на Евро
17 ноября
18:51
Футбол

"Будем играть на результат". Билек рассказал о матче с Литвой и прокомментировал информацию о своей отставке
17 ноября
17:06
Футбол

Стыковые матчи или прямой вылет. Почему сборной Казахстана нужно побеждать Литву
17 ноября
16:34
Футбол

"Очнулся, когда уже несли на носилках". Большое интервью Зайнутдинова - о травме головы, жизни в Таразе и ЦСКА
13 ноября
12:43
Футбол

Сборная Казахстана провела тренировку перед последними матчами группы Лиги наций
11 ноября
23:47
Футбол

Видеообзор разгромного поражения "Барыса" от команды Скабелки
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
10 октября
23:44
Футбол

Предыгровая тренировка сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Албанией
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика