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Устоим в Тиране? Прямая трансляция матча Лиги наций Албания - Казахстан

В первой игре команды сыграли вничью.

Устоим в Тиране? Прямая трансляция матча Лиги наций Албания - Казахстан
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня, 15 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет с Албанией в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. 

Перед этой игрой Казахстан, набрав четыре очка, занимает последнее место в квартете 4 дивизиона С. Албания с пятью баллами идет на третьей строчке. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

В первом матче, который состоялся 11 октября в Алматы, команды не выявили сильнейшего - 0:0.

Отметим, что подопечные Михала Билека завершат групповой этап домашним матчем с Литвой 18 ноября.

 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Албания

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