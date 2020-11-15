"Мы не хотим проиграть". Билек - о кадровых проблемах и матче в Албании

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек поделился своими ожиданиями от гостевого матча с Албанией в Лиге наций.
Игра пройдет сегодня, 15 ноября, в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
"У нас немножко проблема с командой, потому что восемь футболистов не приехали. Некоторые получили травму, у некоторых был выявлен коронавирус. Поэтому состав не будет таким, как в первом матче. Но все футболисты, которые находятся здесь, готовы играть и не хотят проиграть. Мы знаем, что Албания - очень хорошая команда, показавшая свое качество в первом матче. Но мы будем бороться. Мы хотим играть организованно, хорошо в обороне. Постараемся лишить соперника пространства, поскольку в составе соперника есть игроки с хорошей скоростью. Но это не значит, что мы не будем атаковать. Мы хотим добиться хорошего результата, а для этого надо забить гол", - приводит слова Билека сайт КФФ.
Перед этой встречей Казахстан, набрав четыре очка, занимает последнее место в квартете 4 дивизиона С. Албания с пятью баллами идет на третьей строчке. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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