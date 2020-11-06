Бахтияров - в обойме. Казахстанская "молодежка" назвала состав на заключительный матч отбора на Евро-2021

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев
огласил список футболистов, вызываемых на предыгровой учебно-тренировочный сбор.
17 ноября его подопечные встретятся со сверстниками с Фарерских островов и сыграют свой заключительный матч в отборочном раунде чемпионата Европы.
Игра пройдет в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова.
Начало УТС молодежной сборной Казахстана запланировано на 14 ноября.
Состав команды:
вратари
: Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Жандар Жангалиев ("Махтаарал");
защитники
: Геворг Наджарян, Ади Адамбаев (оба - "Шахтер"), Сагадат Турсынбай, Роман Асранкулов (оба - "Тобол"), Алибек Касым ("Кызыл-Жар СК"), Талгат Кусяпов ("Окжетпес"), Динмухамед Кашкен ("Кайсар");
полузащитники
: Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев (оба - "Астана"), Адам Адахаджиев, Султанбек Астанов (оба - "Кайрат"), Эльхан Астанов, Аслудин Хаджиев (оба - "Ордабасы"), Жаслан Каиркенов, Лев Скворцов (оба - "Атырау");
нападающие
: Еркебулан Сейдахмет ("Жетысу"), Акмаль Бахтияров ("Сочи", Россия), Оралхан Омиртаев ("Тобол"), Рамазан Каримов ("Астана"), Данияр Усенов ("Кайрат").
Перед этой игрой Казахстан, набрав десять очков, занимает четвертое место, тогда как Фареры с шестью баллами замыкают таблицу. Более подробно с турнирным положением команд в группе 6 можно ознакомиться здесь
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