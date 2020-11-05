Подтянули игроков "Астаны" и "Кайрата". Черногория назвала состав на товарищеский матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Черногории Фарук Хаджибегич
определился с составом, который будет готовиться к товарищескому матчу с Казахстаном
, а также к играм Лиги наций
, сообщается на сайте
футбольного союза Черногории.
Состав выглядит так:
вратари
: Даниель Петкович ("Анже", Франция), Милан Миятович (МТК, Венгрия), Милош Драгоевич ("Будучность", Черногория);
защитники
: Стефан Савич ("Атлетико Мадрид", Испания), Марко Симич ("Лиепая", Латвия), Жарко Томашевич ("Астана", Казахстан), Адам Марушич ("Лацио", Италия), Саша Балич ("Заглембе", Польша), Ристо Радунович ("Астра", Румыния), Игор Вуячич ("Партизан", Сербия), Момчило Распопович ("Риека", Хорватия), Милош Милович ("Вождовац", Сербия);
полузащитники
: Никола Вукчевич ("Леванте", Испания), Владимир Йовович ("Яблонец", Чехия), Небойша Косович ("Кайрат", Казахстан), Александар Шчекич ("Партизан", Сербия), Александар Больевич ("Стандард", Бельгия), Марко Бакич ("Мускрон", Бельгия), Сеад Хакшабанович ("Норчепинг", Швеция), Вукан Савичевич ("Самсунспор", Турция), Никола Вуйнович ("Вождовац", Сербия);
нападающие
: Фатос Бечирай ("Висла Краков", Польша), Стеван Йоветич ("Монако", Франция), Стефан Мугоша ("Инчхон Юнайтед", Южная Корея), Дино Исламович ("Русенборг", Норвегия).
Товарищеский матч Черногория - Казахстан пройдет 11 ноября в Подгорице. Спустя три дня подопечные Хаджибегича сыграют с Азербайджаном в Лиге наций в хорватском Запрешиче. Последний в этом году поединок, который намечен на 17 ноября, проведут в Подгорице против Кипра.
Подготовку к этим играм Черногория начнет 8 ноября.
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