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"Моя мечта – переехать с семьей в Казахстан". Меркель - о карьере в "Милане" и Европе, новом вызове и отце из "Кайрата"

Также о детстве в Алматы и дебюте в ЛЧ.

"Моя мечта – переехать с семьей в Казахстан". Меркель - о карьере в "Милане" и Европе, новом вызове и отце из "Кайрата"
Александр Меркель. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель дал интервью DAZ, в котором рассказал о своих корнях, желании переехать с семьей в Казахстан и карьере в "Милане".

- Вы родом из Алматы. Скучаете по городу, в котором родились?

- Сложно сказать, скучаю ли я по Алматы, потому что я уехал с семьей в возрасте шести лет, будучи маленьким мальчиком. Но то время я вспоминаю с улыбкой, потому что именно там я прожил свое детство. Я хотел бы однажды переехать в Казахстан со своей женой и ребенком, например, в Алматы или Нур-Султан. Хочу показать своей семье, где я жил, культуру нашего народа, как вкусна наша еда, и, прежде всего, как прекрасна наша любимая страна! Это моя большая мечта, и было бы хорошо, если бы однажды это стало возможным.

- Ваш отец выступал за "Кайрат", причем весьма успешно. Вы обязаны ему своей любовью к футболу?

- Да, за это я буду благодарить отца всю свою жизнь. Когда я был маленьким, смотрел футбол по телевизору вместе с ним на диване. Он привел меня на футбол, много времени уделял тренировкам со мной, научил меня дисциплине, если я действительно хочу чего-то добиться. Отец - мой отличный пример для подражания!

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- Но многие думали, что вы предпочтете играть в европейской лиге, например, в Нидерландах. На Ближнем Востоке сейчас лучше?

- Я играл в Европе на высоком уровне около десяти лет. Просто хочу испытать и попробовать что-то новое, потому что самое замечательное в футболе то, что он дает вам возможность жить в таких странах, знакомиться с культурой и получать новый опыт. Будучи простым человеком, я бы не имел такой возможности. Футбольная карьера длится недолго, поэтому я хочу увидеть и почувствовать как можно больше.

- В 2008 году вы выступали за "Милан". Какие футбольные моменты наиболее запомнились вам?

- Думаю, я не забуду тот момент, когда один решил переехать в Италию в 16-летнем возрасте. Решение покинуть семью, чтобы осуществить свою большую мечту и стать профессиональным футболистом, было определенно непростым. Но я принял этот вызов. Вначале было очень тяжело, иногда я плакал по ночам, потому что семьи не было рядом. Мне пришлось быстрее повзрослеть и встать на ноги. Но я не жалею об этом ни на секунду, потому что это сделало меня сильнее. Я делал это снова и снова. В конце 2010 года моя мечта сбылась - я дебютировал в Лиге чемпионов за отличный клуб под названием "Милан".

- Какие три самые важные черты вашего характера?

- Дисциплина, уважение и амбициозность.

 

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Метки:
Меркель Александр Сборная РК по футболу Саудовская Аравия

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